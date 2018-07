Tour de France 2018: trionfo in volata per Arnaud Démare, quinta piazza per Sonny Colbrelli

Giornata interlocutoria prima del gran finale: è andata in scena oggi la diciottesima tappa al Tour de France 2018, 171 km da Trie-sur-Baïse a Pau che si sono conclusi in volata. Torna alla vittoria la Francia, torna a vincere Arnaud Démare: la FDJ, con un Guarnieri eccezionale, lancia al meglio il proprio velocista che non sbaglia negli ultimi 200 metri. Nessun problema dunque per la Maglia Gialla Geraint Thomas: il gallese della Sky dovrà difendersi al meglio domani nell’ultimo tappone di montagna, poi sabato potrà scatenare i propri cavalli a cronometro e andare in passerella domenica a Parigi.

Andatura piuttosto veloce nella prima parte di gara: il gruppo per qualche chilometro chiude sugli attaccanti, ma alla fine si decide a lasciar andare via la fuga. All’attacco Mathew Hayman e Luke Durbridge (Mitchelton-Scott), Niki Terpstra (Quick-Step Floors), Guillaume Van Keirsbulck (Wanty) e Thomas Boudat (Direct Energie). A gestire la situazione ci sono le squadre dei velocisti: FDJ, UAE Emirates, Bora-hansgrohe e Cofidis. Accordo sempre eccellente tra i fuggitivi che però non hanno mai guadagnato più di 2′. Nel gruppo anche una caduta che ha coinvolto il vincitore di ieri Nairo Quintana.

Fase centrale della corsa davvero molto noiosa, con la continua battaglia tra gruppo e fuggitivi, che si è risolta in favore del plotone praticamente a 18 chilometri dal traguardo, sulla Côte d’Anos, l’insidia più pericolosa del finale. Ad avvantaggiarsi dal gruppo sono stati diversi uomini della FDJ, tra i quali Arnaud Démare, oltre anche a Daniel Martin (UAE Emirates) e Simon Clarke (EF Drapac). Il Team Sky per non correre il rischio ha chiuso il gap.

Velocità folli sul finale, con la Bora-hansgrohe a prendere il comando delle operazioni. L’ultimo chilometro però l’ha dominato la FDJ che ha lanciato alla perfezione Démare con un super Jacopo Guarnieri: il transalpino non ha avuto problemi a prendere di testa gli ultimi 200 metri e a trionfare a braccia alzate. Seconda piazza per Christophe Laporte (Cofidis), davanti ai due norvegesi Alexander Kristoff ed Edvald Boasson Hagen. Quinta posizione per Sonny Colbrelli.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA













Foto: Pier Colombo