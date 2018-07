Tour de France 2018, Arnaud Demare: “Ho sempre creduto in me stesso. Ora punto ai Campi Elisi”

L’aveva tanto cercata nel corso delle tre settimane, finalmente al termine della diciottesima frazione del Tour de France 2018 Arnaud Démare è riuscito a conquistare il successo di tappa in volata. Il 26enne francese ha lasciato alle proprie spalle il connazionale Cristophe Laporte (Cofidis) e i norvegesi Alexander Kristoff (UAE Emirates) ed Edvald Boasson Hagen (Team Dimension Data).

Superato il momento di difficoltà ora il velocista della Groupama-FDJ punta al bis nel gran finale di Parigi: “Non ho mai mollato, ho sempre creduto nelle possibilità di vincere. Per i pochi sprint che restano punto anche ai Campi Elisi. La squadra crede in me, sono stato tifato moltissimo in montagna, è stato molto bello da vedere e da vivere”.

A Démare viene chiesto come ha vissuto il finale di tappa, in particolare il testa a testa con Laporte: “Un finale molto veloce con la discesa a 10 chilometri dall’arrivo. Non ho mai perso le speranze e soprattutto non mi sono mai stressato. Sapevo che fisicamente avevo le qualità per potercela fare, ci ho creduto fino all’ultimo. Avevamo idealmente una posizione ottima, Jacopo Guarnieri ha fatto un lavoro perfetto per uno sprint perfetto”.

Riguardo al bilancio sull’edizione corrente del Tour che ormai volge alla conclusione: “E’ fantastico fin qui. Ho puntato tutto per una vittoria e ce l’ho fatta, sono venuto per questo. Tutti quelli che hanno seguito la mia preparazione sanno quanto si soffre per poter vivere un momento come questo. Sono molto felice”.













Foto: Pier Colombo