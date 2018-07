Tour de France 2018, le altre classifiche: Peter Sagan conferma la maglia verde, Fernando Gaviria a pochi punti

C’è sempre Peter Sagan in maglia verde dopo la quarta tappa. Lo slovacco è stato battuto in volata da Fernando Gaviria, che ora segue in classifica a punti a sole 4 lunghezze dal ciclista della Bora Hansgrohe. Nella classifica scalatori anche Anthony Perez ha conquistato il primo punto, mentre Soren Kragh Andersen resta leader della classifica giovani.

Classifica a punti (maglia verde)

1 PETER SAGAN 111 BORA – HANSGROHE 143 PTS – –

2 FERNANDO GAVIRIA RENDON 103 QUICK – STEP FLOORS 139 PTS – –

3 ALEXANDER KRISTOFF 95 UAE TEAM EMIRATES 72 PTS – –

4 ANDRÉ GREIPEL 171 LOTTO SOUDAL 65 PTS – –

5 ARNAUD DEMARE 151 GROUPAMA – FDJ 52 PTS – –

6 MARCEL KITTEL 144 TEAM KATUSHA ALPECIN 50 PTS – –

7 JOHN DEGENKOLB 194 TREK – SEGAFREDO 36 PTS – –

8 JEROME COUSIN 184 DIRECT ENERGIE 33 PTS – –

9 DYLAN GROENEWEGEN 163 TEAM LOTTO NL – JUMBO 32 PTS – –

10 ANDREA PASQUALON 216 WANTY – GROUPE GOBERT 32 PTS – –

Classifica scalatori (maglia a pois)

1 DION SMITH 217 WANTY – GROUPE GOBERT 1 PTS

2 KEVIN LEDANOIS 45 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 1 PTS

3 ANTHONY PEREZ 206 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 1 PTS

Classifica giovani (maglia bianca)

1 SØREN KRAGH ANDERSEN 36 TEAM SUNWEB 13H 34′ 07” –

2 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 2 TEAM SKY 13H 35′ 15” + 00H 01′ 08”

3 MAGNUS CORT NIELSEN 126 ASTANA PRO TEAM 13H 35′ 29” + 00H 01′ 22”

4 THOMAS BOUDAT 182 DIRECT ENERGIE 13H 35′ 47” + 00H 01′ 40”

5 ANTWAN TOLHOEK 168 TEAM LOTTO NL – JUMBO 13H 36′ 02” + 00H 01′ 55”

6 GREGOR MÜHLBERGER 115 BORA – HANSGROHE 13H 36′ 16” + 00H 02′ 09”

7 DION SMITH 217 WANTY – GROUPE GOBERT 13H 36′ 20” + 00H 02′ 13”

8 STEFAN KÜNG 85 BMC RACING TEAM 13H 36′ 46” + 00H 02′ 39”

9 AMUND GRØNDAHL JANSEN 164 TEAM LOTTO NL – JUMBO 13H 37′ 01” + 00H 02′ 54”

10 ELIE GESBERT 43 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 13H 37′ 09” + 00H 03′ 02”













