Tour de France 2018: le 22 squadre ai raggi X. Capitani, gregari e cacciatori di tappe

Tutto pronto per la partenza del Tour de France 2018: sabato 7 luglio, dalla Vandea, scatta l’edizione numero 105 della Grande Boucle. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le squadre con capitani, gregari, cacciatori di tappe e ambizioni.

Ag2r La Mondiale

Bardet Romain

Dillier Silvan

Domont Axel

Frank Mathias

Gallopin Tony

Latour Pierre

Naesen Oliver

Vuillermoz Alexis

Capitano: Romain Bardet

Cacciatori di tappe: Alexis Vuillermoz, Silvan Dillier

Ambizioni: una squadra davvero di qualità per il capitano Bardet che va a caccia del miracolo, sbloccare la Francia nella corsa di casa (non vincono da 33 con Bernard Hinault). Obiettivo più realistico ovviamente quello del podio. Vuillermoz sugli strappi e Dillier in fuga possono puntare a successi parziali.

Astana

Cort Nielsen Magnus

Fraile Omar

Fuglsang Jakob

Gruzdev Dmitry

Hansen Jesper

Kangert Tanel

Sanchez Luis Leon

Valgren Michael

Capitano: Jakob Fuglsang

Cacciatori di tappe: Omar Fraile, Michael Valgren, Magnus Cort Nielsen

Ambizioni: altra occasione per il danese Fuglsang che in un grande giro fino ad ora non ha mai dimostrato di riuscire a tenere le tre settimane. In tanti per le vittorie parziali: Nielsen in volata, Valgren e Fraile nelle tappe miste.

Bahrain – Merida

Colbrelli Sonny

Haussler Heinrich

Izagirre Gorka

Izagirre Ion

Koren Kristijan

Nibali Vincenzo

Pellizotti Franco

Pozzovivo Domenico

Capitano: Vincenzo Nibali

Cacciatori di tappe: Sonny Colbrelli, Ion Izagirre

Ambizioni: Vincenzo Nibali torna al Tour de France e lo fa ovviamente con la voglia di chi punta a vincere, o almeno al podio. Tutta la squadra al servizio. Colbrelli avrà le sue chances in volata, Izagirre può muoversi di rimessa.

BMC Racing

Avermaet Greg Van

Bevin Patrick

Caruso Damiano

Gerrans Simon

Küng Stefan

Porte Richie

Schar Michael

Van Garderen Tejay

Capitano: Richie Porte

Cacciatori di tappe: Greg Van Avermaet

Ambizioni: un altro dei grandissimi favoriti per la vittoria finale è sicuramente Richie Porte. Il tasmaniano sembra in grado di giocarsela alla pari con Chris Froome su ogni campo. Per le tappe spazio al campione olimpico Van Avermaet.

Bora – Hansgrohe

Bodnar Maciej

Burghardt Markus

Majka Rafał

Mühlberger Gregor

Oss Daniel

Poljanski Pawel

Postlberger Lukas

Sagan Peter

Capitano: Rafal Majka

Cacciatori di tappe: Peter Sagan

Ambizioni: ovviamente il più atteso è il campione del mondo Sagan che di recente si è aggiudicato il campionato nazionale slovacco. Darà sicuramente spettacolo. In classifica generale Majka va a caccia della top-10.

Cofidis Solutions Crédits

Clayes Dimitri

Edet Nicolas

Herrada Jesús

Laporte Christophe

Navarro Daniel

Perez Anthony

Simon Julien

Turgis Anthony

Capitano: Daniel Navarro

Cacciatori di tappe: Jesus Herrada e Christophe Laporte

Ambizioni: compito difficile per la compagine di casa in mezzo alle tante World Tour. L’obiettivo è ovviamente quello di vincere una tappa.

Dimension Data

Boasson Hagen Edvald

Cavendish Mark

Janse Van Rensburg Reinhardt

Pauwels Serge

Renshaw Mark

Slagter Tom-Jelte

Thomson Jay

Vermote Julien

Capitano: –

Cacciatori di tappe: Edvald Boasson Hagen, Mark Cavendish

Ambizioni: non c’è un uomo di classifica, si punta ai successi parziali. Cavendish deve ritrovarsi alla Grande Boucle, così come Boasson Hagen, che ha sempre amato la corsa francese.

Direct Energie

Boudat Thomas

Calmejane Lilian

Chavanel Sylvain

Cousin Jérôme

Gaudin Damien

Greiller Fabien

Sicard Romain

Taaramäe Rein

Capitano: –

Cacciatori di tappe: Lilian Calmejane

Ambizioni: non sarà facile, ma ovviamente si proverà a trovare un successo parziale o qualche altra soddisfazione intermedia per la squadra di casa. Calmejane può fare bene.

EF Education First – Drapac

Clarke Simon

Craddock Lawson

Martinez Daniel

Phinney Taylor

Rolland Pierre

Scully Tom

Uran Rigoberto

Vanmarcke Sep

Capitano: Rigoberto Uran

Cacciatori di tappe: Sep Vanmarcke

Ambizioni: dopo la super edizione 2017 Rigoberto Uran vuole ripetersi e andare a caccia nuovamente del podio. Può provarci il colombiano. Per Vanmarcke tantissime chance di far bene nella tappa sull’amato pavé di Roubaix.

Fortuneo – Samsic

Barguil Warren

Bouet Maxime

Gesbert Elie

Hardy Romain

Ledanois Kevin

Moinard Amael

Pichon Laurent

Vachon Florian

Capitano: Warren Barguil

Cacciatori di tappe: –

Ambizioni: tutte le speranze riposte nel grande acquisto dell’estate Warren Barguil. Il transalpino però deve ritrovarsi, dopo che l’anno scorso aveva dato spettacolo proprio sulle strade di casa. È da un anno però che non trova il colpo di pedale giusto.

Groupama – FDJ

Démare Arnaud

Gaudu David

Guarnieri Jacopo

Le Gac Olivier

Ludvigsson Tobias

Molard Rudy

Sinkeldam Ramon

Vichot Arthur

Capitano: –

Cacciatori di tappe: Arnaud Démare

Ambizioni: un treno di altissimo livello per Démare che andrà a caccia di volate nella corsa di casa. Può davvero giocarsi la vittoria in ogni sprint.

Katusha Alpecin

Boswell Ian

Kiserlovski Robert

Kittel Marcel

Kochetkov Pavel

Martin Tony

Politt Nils

Zabel Rick

Zakarin Ilnur

Capitano: Ilnur Zakarin

Cacciatori di tappe: Marcel Kittel

Ambizioni: la compagine russa è costretta a far bene dopo un inizio di 2018 incolore. Zakarin non è al top, deve trovare la gamba giusta per puntare alla top-10. Stesso discorso per Kittel in chiave volate.

LottoNL – Jumbo

Gesink Robert

Groenewegen Dylan

Grøndahl Jansen Amund

Kruijswijk Steven

Martens Paul

Roglič Primož

Roosen Timo

Tolhoek Antwan

Capitano: Primoz Roglic

Cacciatori di tappe: Dylan Groenewegen

Ambizioni: una squadra davvero di primo livello quella olandese, con Roglic che sembra essere al top e pronto a sorprendere in salita. Da scoprire i limiti dello sloveno: punterà alla top-5? Per le tappe un Groenewegen eccellente in volata.

Lotto Soudal

Benoot Tiesj

De Buyst Jasper

De Gendt Thomas

Greipel André

Keukeleire Jens

Marczynski Tomasz

Sieberg Marcel

Vanendert Jelle

Capitano: Tiesj Benoot

Cacciatori di tappe: André Greipel, Jens Keukeleire

Ambizioni: ben attrezzata la compagine belga, pur senza una vera e propria stella. Benoot deve decidere se giocarsi un successo parziale o puntare alla top-10 in classifica generale. Spazio a Greipel per le volate, Keukeleire per le fughe è un nome molto gettonato.

Mitchelton – Scott

Bauer Jack

Durbridge Luke

Hayman Matthew

Hepburn Michael

Howson Damien

Impey Daril

Nieve Mikel

Yates Adam



Capitano: Adam Yates

Cacciatori di tappe: Mikel Nieve, Daril Impey

Ambizioni: da Yates a Yates, questa volta tocca ad Adam provare a giocarsi le proprie carte alla Grande Boucle. Obiettivo la top-5, si può sognare il podio. Nieve è uscito alla grande dal Giro, può andare spesso e volentieri in fuga, mentre Impey nelle tappe intermedie può dire la sua.

Movistar

Amador Andrey

Bennati Daniele

Erviti Imanol

Landa Mikel

Quintana Nairo

Rojas José Joaquín

Soler Marc

Valverde Alejandro

Capitani: Nairo Quintana, Mikel Landa

Cacciatori di tappe: Alejandro Valverde

Ambizioni: un vero e proprio squadrone quello iberico. Una coppia di capitani stellare formata da Quintana e Landa, oltre al solito Embatido Valverde. Un tris mostruoso per provare a contrastare la Sky.

Quick-Step Floors

Alaphilippe Julian

Declercq Tim

Gaviria Fernando

Gilbert Philippe

Jungels Bob

Lampaert Yves

Richeze Maximiliano

Terpstra Niki

Capitano: Julian Alaphilippe

Cacciatori di tappe: Fernando Gaviria, Bob Jungels, Philippe Gilbert

Ambizioni: manca un vero e proprio uomo di classifica (da capire se Alaphilippe può tenere in salita, per la top-10 anche Jungels), ma nelle singole tappe possono davvero dominare in lungo e in largo. I due già citati sugli strappi non temono nessuno, per il pavé c’è Terpstra, Gilbert è una certezza, mentre Gaviria è il favorito numero uno per le volate.

Team Sky

Bernal Egan

Castroviejo Jonathan

Froome Chris

Kwiatkowski Michal

Moscon Gianni

Poels Wout

Rowe Luke

Thomas Geraint

Capitano: Chris Froome

Cacciatori di tappe: Michal Kwiatkowski

Ambizioni: Tutti per Froome per centrare una storica doppietta Giro-Tour. Da capire la condizione del britannico dopo l’impresa nella Corsa Rosa. Un vero e proprio squadrone che al suo interno ha anche Bernal e Thomas, che farebbero classifica (chissà che non ci possano provare) in qualunque altra squadra. Per le tappe spazio a Kwiatkowski.

Team Sunweb

Andersen Søren Kragh

Arndt Nikias

Dam Laurens ten

Dumoulin Tom

Geschke Simon

Haga Chad

Matthews Michael

Theuns Edward

Capitano: Tom Dumoulin

Cacciatori di tappe: Michael Matthews

Ambizioni: difficile, quasi impossibile, che Dumoulin riesca a far classifica per tutti i 21 giorni. La condizione in uscita dal Giro non è eccellente, l’olandese ci prova. Per le tappe Michael Matthews che punterà più sugli strappi che sulle volate.

Trek – Segafredo

Bernard Julien

Degenkolb John

De Koert Koen

Gogl Michael

Grmay Tsgabu

Mollema Bauke

Skujins Toms

Stuyven Jasper

Capitano: Bauke Mollema

Cacciatori di tappe: John Degenkolb, Jasper Stuyven

Ambizioni: uomo da Tour Mollema, la top-10 con l’olandese spesso e volentieri è una certezza. Per le tappe l’accoppiata Degenkolb (in volata), Stuyven (fughe e frazioni miste) può far bene.

UAE Team Emirates

Atapuma Darwin

Durasek Kristijan

Ferrari Roberto

Kristoff Alexander

Marcato Marco

Martin Daniel

Troia Oliviero

Sutherland Rory

Capitano: Daniel Martin

Cacciatori di tappe: Alexander Kristoff

Ambizioni: al debutto in maglia UAE sia Martin che Kristoff in un grande giro. Da riscattare la Corsa Rosa nella quale gli uomini della compagine degli Emirati hanno deluso. L’irlandese può far classifica, obiettivo top-5. Per il campione europeo obiettivo volate.

Wanty – Groupe Gobert

Degand Thomas

Dupont Timothy

Martin Guillaume

Minnaard Marco

Offredo Yoann

Pasqualon Andrea

Smith Dion

Van Keirsbulck Guillaume

Capitano: Guillaume Martin

Cacciatori di tappe: Andrea Pasqualon

Ambizioni: Wild Card per la compagine belga. Martin, francese ancora piuttosto giovane, può provarci a far classifica con obiettivo (difficile) la top-10. Per le tappe il nostro Andrea Pasqualon, molto in crescita.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo