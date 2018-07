Tour de France 2018: i gregari. Sky fa paura, Movistar con tante prime donne. Tutti gli uomini di fatica

In una corsa come il Tour de France per tutti i capitani è fondamentale avere al proprio fianco dei gregari di qualità. Gli uomini di fatica del ciclismo sono spesso messi in secondo piano, ma in molti casi sono una componente determinante nella conquista del primato. Andiamo quindi a scoprire quali saranno i più importanti gregari del Tour de France 2018.

Anche quest’anno la squadra da battere sarà il Team Sky con Chris Froome che avrà a disposizione dei gregari di grandissimo livello, che in altre squadre avrebbero molto probabilmente i gradi di capitano. Partendo dall’astro nascente Egan Bernal, vincitore del Giro di California, e da Geraint Thomas, reduce dal successo al Delfinato, fortissimi in salita. Poi ci sarà l’ex campione del mondo Michal Kwiatkowski, l’immancabile Wout Poels e il nostro Gianni Moscon, che è stato fondamentale lo scorso anno alla Vuelta.

Se nella squadra britannica saranno tutti a disposizione di Froome, nella Movistar si è scelto invece di portare tre punte: Mikel Landa, Nairo Quintana e Alejandro Valverde e questo diminuisce ovviamente il numero di gregari a disposizione. In questo caso i nomi di spicco sono quelli di Marc Soler, vincitore della Parigi-Nizza, e di Andrey Amador, senza poi dimenticare la grande esperienza di Daniele Bennati, pedina fondamentale per il team spagnolo.

Anche negli altri top team non mancano i gregari di lusso, infatti nella Bahrain Merida di Vincenzo Nibali troviamo Domenico Pozzovivo, quinto al Giro d’Italia, i fratelli Izagirre e il veterano Franco Pellizotti, uomo squadra insostituibile. Nella BMC in supporto a Richie Porte ci saranno Damiano Caruso e Tejay Van Garderen mentre nella LottoNL-Jumbo Robert Gesink, Steven Kruijswijk e il giovane talento Antwan Tolhoek correranno per il capitano Primoz Roglic. Troviamo poi altri scalatori preziosi come Pierre Rolland (Education First), Mikel Nieve (Mitchelton-Scott) e Pierre Latour (AG2R La Mondiale). La lista è ancora lunga e i gregari mai come quest’anno potrebbero davvero fare la differenza negli equilibri della corsa.

Foto: Valerio Origo