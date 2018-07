Operazione Tour de France, Vincenzo Nibali prova la cronometro a squadre: test fondamentale a Cholet, i dubbi dello Squalo

Oggi inizia a tutti gli effetti il Tour de France di Vincenzo Nibali. La Grande Boucle scatterà soltanto sabato 7 luglio dalla Vandea ma lo Squalo è atteso da una giornata molto importante per capire le sue reali ambizioni nella corsa a tappe più prestigiosa al mondo. Il 33enne partirà tra i grandi protagonisti per la conquista della maglia gialla considerando le tante salite e la frazione sul pavé della Roubaix ma teme tantissimo la cronometro a squadre, 35 chilometri previsti già alla terza tappa (lunedì 9 luglio) che potrebbero risultare decisivi per la classifica generale.

Proprio per capire meglio il percorso e comprendere come gestire lo sforzo, il capitano della Bahrain Merida oggi sarà impegnato insieme ai suoi sette compagni sulle strade attorno a Cholet per presentarsi competitivo al via della prima lotta contro il tempo. La prova non sembra essere particolarmente congeniale agli uomini in rosso, Vincenzo Nibali sarà affiancato da uomini di fiducia come Pozzovivo, Pellizotti, Colbrelli ma ci saranno anche i fratelli Izaguirre a guidarlo lungo uno sforzo molto impegnativo e che indubbiamente sarà fondamentale per chi punta al trionfo finale di Parigi. Lo Squalo ha già fissato l’obiettivo: perdere massimo un minuto dal Team Sky di Chris Froome e tenere aperti i giochi prima delle tappe a lui più congeniali.

La giornata odierna assume dunque una valenza strategica molto importante e studiare al meglio il percorso di Cholet sarà una chiave decisiva in ottica classifica generale. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli, bisogna affinare gli ultimi dettagli e poi si parte sperando di rivivere un sogno come nel trionfale 2014.













(foto Pier Colombo)