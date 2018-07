Tour de France 2018, la tappa di oggi: Noirmoutier-en-l’Île-Fontenay-le-Comte. Orario, altimetria e come vederla in tv

L’attesa è finita. Dalla Vandea oggi prende il via la 105a edizione del Tour de France. La prima tappa, lunga 201km da Noirmoutier-en-l’Île a Fontenay le Comte prevede un arrivo riservato ai velocisti. Inizia da subito la battaglia per la classifica a punti, ma soprattutto viene decretata la prima maglia gialla della Grande Boucle 2018.

Dal punto di vista altimetrico la frazione odierna si presenta totalmente pianeggiante. I corridori affronteranno un solo Gran Premio della Montagna, il primo dell’edizione corrente, a 28km dal traguardo: si tratta del Cote de Vix di quarta categoria, una salita breve (700m) a 4,2% di pendenza. Il primo che giunge in cima, con molta probabilità uno tra i fuggitivi, vestirà la maglia a pois nella giornata successiva.

PROGRAMMA PRIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2018:

Sabato 7 luglio

Noirmoutier-en-l’Île – Fontenay-le-Comte 201 km

Partenza: 11.00

Arrivo: 15.35-16 circa

PRIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2018: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

La prima tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta con una copertura completa su Eurosport 1 e in streaming sulla piattaforma Eurosport Player a partire dalle ore 10:55.

Sarà inoltre possibile seguire in televisione gratis e in chiaro la diretta su Rai Sport a partire dalle ore 12:00; a seguire su Rai 3 dalle ore 15:00.

Su OASport DIRETTA LIVE scritta integrale, con aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla della Grande Boucle 2018.













