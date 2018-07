Tour de France 2018, la tappa di oggi: Mouilleron-Saint-Germain-La Roche-sur-Yon. Orario, altimetria e come vederla in tv

Oggi (domenica 8 luglio) si svolgerà la seconda tappa del Tour de France 2018, 182 km da Mouilleron-Saint-Germain a La Roche-sur-Yon. Anche il percorso odierno sembra particolarmente adatto ai velocisti, con un finale completamente pianeggiante. Negli ultimi chilometri saranno però presenti delle insidie planimetriche, con le squadre degli sprinter che dovranno pilotare bene i propri capitani. Fernando Gaviria cercherà di difendere la maglia gialla e tenare anche il bis, ma Peter Sagan, Marcel Kittel e Arnaud Démare sono pronti alla rivincita. Vedremo poi se ci saranno altri colpi di scena tra i big come accaduto ieri.

La partenza da Mouilleron-Saint-Germain è fissata alle 13.10, mentre l’arrivo a La Roche-sur-Yon è previsto tra le 17.25 e le 17.45, in base alla media oraria. La prima tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 13.45 su RaiSport e dalle 15.00 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 13.00 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Seconda tappa Tour De France 2018

Domenica 8 luglio

Mouilleron-Saint-Germain-La Roche-sur-Yon 182 km

Partenza: 13.10

Arrivo previsto: 17.25-17.45 circa

