Tour de France 2018, la tappa di oggi (22 luglio): Millau-Carcassonne. Orario, altimetria e come vederla in tv

In programma oggi (domenica 22 luglio) la quindicesima tappa del Tour de France 2018, da Millau a Carcassonne per un totale di 181,5km. Frazione di media montagna, dove la fuga potrebbe andare in porto come nella giornata di ieri; mentre in ottica classifica generale è difficile che possano avvenire colpi di mano da parte dei big. Tre Gran Premi della Montagna in tutto, dall’immediata Cote de Luzencon (a 9km dal via) di terza categoria, ai più impegnativi ma non irresistibili Col de Siè (10,2km al 4,9%) e Pic de Nore (12,3km al 6,3%), rispettivamente di seconda e prima categoria. L’ultima ascesa si conclude a poco più di 40km dall’arrivo, dopodiché lunghissima scollinata verso il traguardo, unico tratto pianeggiante della corsa.

La partenza da Millau è fissata alle 13.20, mentre l’arrivo a Carcassonne è previsto tra le 17.30 e le 18.00, in base alla velocità di percorrenza della corsa. La quindicesima tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 13.45 su RaiSport e dalle 14.30 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 13.05 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito altimetria e programma completo.

Altimetria

Quindicesima tappa Tour de France 2018

Domenica 22 luglio

Millau – Carcassonne 181,5km

Partenza: 13.20

Arrivo: 17.30-18.00 circa













Disegno a cura di Angelo Giacovazzo

