Tour de France 2018, la tappa di oggi (19 luglio): Bourg-Saint-Maurice Les Arcs-Alpe d’Huez. Orario, altimetria e come vederla in tv

Oggi (giovedì 19 luglio) si svolgerà la dodicesima tappa del Tour de France 2018, 175 km da Bourg-Saint-Maurice Les Arcs all’Alpe d’Huez. Il trittico alpino si chiude con una delle frazioni più dure di questa 105ma edizione. I corridori dovranno infatti affrontare tre salite storiche, classificate come GPM di Hors Catégorie. Si parte con il Col de la Madeleine (25,3 km al 6,2%), poi il breve strappo di Lacets (3,4 km all’8,2%) e il Col de la Croix de Fer (29 km al 5,2%), l’ascesa più lunga di questo Tour. Infine la salita finale, la mitica Alpe D’Huez. Su questa durissima ascesa di 13,8 km con una pendenza media dell’8,1% assisteremo ad uno scontro diretto tra i favoriti e potrebbe davvero essere uno dei momenti chiave nella lotta per la maglia gialla.

La partenza da Bourg-Saint-Maurice Les Arcs è fissata alle 12.10, mentre l’arrivo all’Alpe d’Huez è previsto tra le 17.35 e le 18.15, in base alla media oraria. La dodicesima tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 12.20 su RaiSport e dalle 15.00 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 12.00 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Dodicesima tappa Tour De France 2018

Giovedì 19 luglio

Bourg-Saint-Maurice Les Arcs – Alpe d’Huez 175 km

Partenza: 12.10

Arrivo previsto: 17.35-18.15 circa

Altimetria

