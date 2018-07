Tour de France 2018, la tappa di oggi (17 luglio): Annecy-Le Grand-Bornand. Orario, altimetria e come vederla in tv

Terminata la prima giornata di riposo oggi, martedì 17 luglio, è in programma la decima frazione del Tour de France 2018. Si parte da Annecy e si arriva a Le-Grand Bornand, per un totale di 158,5km. Per la prima volta si affrontano le Alpi, con tre Gran Premi della Montagna di prima categoria e uno di Hors Categorie, dunque si preannuncia un altro scossone nella graduatoria generale; con ogni probabilità la maglia gialla passerà verrà indossata da un nuovo corridore dopo sette giorni consecutivi sulle spalle di Greg Van Avermaet. Sarà il primo vero confronto tra gli scalatori, la battaglia tra Chris Froome, Nairo Quintana, Vincenzo Nibali e Romain Bardet potrebbe accendersi.

Primo dei cinque GPM di giornata a 19km (Col de Bluffy di quarta categoria), non è davvero nulla in confronto alle altre quattro temibili scalate: a 32km comincia la prima grande salita che porta verso la cima del Col de la Croix Fry (11,3km al 7%), poi è il momento della prima selezione sull’Hors Categorie del Plateu de Glieres (dopo 68km dal via), 6 chilometri con una pendenza media superiore all’11%. Lunga scollinata nella parte centrale, la quiete prima della tempesta: si affrontano in successione il Col de Romme (8,8km all’8,9%) e il Col de la Colombiere (7,5km all’8,5%). Affrontato quest’ultimo grande ostacolo ai -14,5km, i corridori si imbattono in una discesa tecnica che imbocca verso il traguardo, il momento perfetto per tentare la zampata decisiva verso il successo individuale (attenzione dunque agli specialisti come Nibali).

La partenza da Annecy è fissata alle 13.35, mentre l’arrivo a Le Grand-Bornand è previsto tra le 17.40 e le 18.15, a seconda della velocità di percorrenza. La decima tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 13.35 su RaiSport e dalle 15.30 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 13.10 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Decima tappa Tour de France 2018

Martedì 17 luglio

Annecy – Le Grand-Bornand 158,5km

Partenza: ore 13.35

Arrivo: ore 17.40-18.15 circa













