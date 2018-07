Tour de France 2018, la tappa di domani: Saint-Paul-Trois-Châteaux > Mende. Orario d’inizio, percorso e come vederla in tv

Sabato insidioso al Tour de France 2018. I tapponi alpini sono passati, si attendono i Pirenei, ma nel frattempo, prima dell’ultimo giorno di riposo della Grande Boucle, si affronta la quattordicesima tappa, da Saint-Paul-Trois-Châteaux a Mende, davvero molto interessante. Partenza vallonata, ma abbastanza tranquilla, nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, la parte più insidiosa però è sul finale: ancora discesa, prima di approcciare la Côte de la Croix Neuve, uno strappo durissimo di 3 chilometri al 10%, che anticipa di circa un chilometro il traguardo di Mande. Se dovesse esserci un’andatura alta negli ultimi 100 chilometri potrebbe venir fuori una corsa durissima, con tanti corridori isolati a sfidarsi sullo strappo conclusivo. Dovremo rivedere in scena gli uomini di classifica: frazione ancora adatta alla Maglia Gialla Geraint Thomas.

La partenza da Saint-Paul-Trois-Châteaux è fissata alle 13.10, mentre i corridori taglieranno la linea del traguardo presso Mende alle 17.30 circa, in base alla velocità media di percorrenza. La quattordicesima tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 13.35 su RaiSport e dalle 15.05 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 13.00 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Quattordicesima tappa Tour de France 2018

Sabato 21 luglio

Saint-Paul-Trois-Châteaux > Mende

Partenza: 13.10

Arrivo: 17.20-17.45













