Tour de France 2018, la tappa di domani: Dreux-Amiens Métropole. Orario d’inizio, percorso e come vederla in tv

Domani (sabato 14 luglio) si svolgerà l’ottava tappa del Tour de France 2018, 181 km da Dreux Amiens Métropole. Una frazione che sorriderà ancora alle ruote veloci, visto il percorso quasi totalmente pianeggiante. Sulla carta vedremo quindi un classico sprint di gruppo con l’atteso duello tra Peter Sagan e Fernando Gaviria, ma tanti altri velocisti proveranno a centrare il grande acuto.

La partenza da Dreux è fissata alle 11.35, mentre l’arrivo ad Amiens Métropole è previsto tra le 15.30 e le 16.00, in base alla media oraria. L’ottava tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 13.45 su RaiSport e dalle 15.00 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 11.35 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Ottava tappa Tour De France 2018

Sabato 14 luglio

Dreux-Amiens Métropole 181 km

Partenza: 11.35

Arrivo previsto: 15.30-16.00 circa

