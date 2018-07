Tour de France 2018, la tappa di domani: Carcassonne-Bagnères-de-Luchon. Orario d’inizio, percorso e come vederla in tv

Terminata la seconda e ultima giornata di riposo, domani (martedì 24 luglio) si torna sulle strade del Tour de France 2018 per la sedicesima tappa, da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon, per un totale di 218km. Frazione lunghissima, per la prima volta nell’edizione corrente si affrontano i Pirenei, dopo aver attraversato le Alpi la scorsa settimana. Il percorso può essere suddiviso in due metà, con il traguardo intermedio situato a Saint-Girons (al 124° chilometro) a fungere da divisore: prima parte senza apparenti ostacoli altimetrici, ad eccezione di due GPM di quarta categoria che non dovrebbero fare selezione nel gruppo; al di là della città dell’Occitania invece si affrontano tre salite impegnative, di cui due di prima categoria. Si comincia con il non irresistibile Col de Portet d’Aspet (5,4km al 7,1%), dopo una breve discesa si affronta Col de Menté, la scalata più dura di giornata (6,9km all’8,1%), infine si oltrepassa il confine con la Spagna per effettuare l’ascesa verso la sommità del Col du Portillon (8,3km al 7,1%) posto a 10km dal traguardo. Il tratto finale è costituito da una discesa tecnica dal quale gli specialisti potrebbero ricavare secondi preziosi in ottica classifica generale.

Lo start ufficiale da Carcassonne è programmato alle 11.40, mentre l’arrivo a Bagnères-de-Luchon è previsto tra le 16.50 e le 17.40, in base alla media oraria. La sedicesima tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle ore 13.45 su RaiSport e dalle 15.00 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 11.25 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Sedicesima tappa Tour de France 2018

Martedì 24 luglio

Carcassonne – Bagnères-de-Luchon 218km

Partenza: 11.40

Arrivo: 16.50-17.40 circa













