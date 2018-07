Tour de France 2018, la tappa di domani: Bagneres-de-Luchon-Saint-Lary-Soulan. Orario d’inizio, percorso e come vederla in tv

In programma domani (mercoledì 25 luglio) la diciassettesima tappa del Tour de France 2018. Frazione brevissima, 65km da Bagneres-de-Luchon a Saint-Lary-Soulan, ma anche una delle più interessanti dell’edizione corrente della Grande Boucle, caratteristica per la rivoluzionaria partenza in griglia analoga alle gare di ciclocross. L’idea è quella di mantenere appaiati in testa gli uomini di classifica allontanando i propri gregari nelle battute iniziali, in modo che affrontino immediatamente i 15km sul Montée de Peyragudes (pendenza media del 6,7%) sfruttando esclusivamente le energie nelle loro gambe. Più della metà del percorso è in salita (38km per la precisione): oltre alla scalata citata precedentemente, la corsa attraversa il Col de Val Louron-Azet (7,4km all’8,3%) e i 16km verso il traguardo posto in cima all’Hors Categorie Col du Portet (8,7% di ripidità).

La partenza da Bagneres-de-Luchon è fissata alle 15.15, mentre l’arrivo a Saint-Lary-Soulan è previsto tra le 17.20 e le 17.50, in base alla media oraria. La diciassettesima frazione del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle ore 15.00 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 15.00 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Diciassettesima tappa Tour de France 2018

Mercoledì 25 luglio 2018

Bagneres-de-Luchon – Saint-Lary-Soulan 65km

Partenza: 15.15

Arrivo: 17.20-17.50 circa













