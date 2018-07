Tour de France 2018, la tappa di domani: Arras Citadelle-Roubaix. C’è il pavé! Orario d’inizio, percorso e come vederla in tv

Domani (domenica 15 luglio) andrà in scena la nona frazione del Tour de France 2018. I corridori percorrono 156,5km da Arras a Roubaix affrontando ben 15 settori in pavé, per un totale di 21,7km complessivi sulle pietre dell’Inferno del Nord, mai così tanti all’interno della rassegna della Grande Boucle. Con molta probabilità la graduatoria generale potrebbe subire uno scossone notevole, gli scalatori dovranno cercare di limitare i danni rispetto agli specialisti. Tra gli uomini di classifica, Vincenzo Nibali ha dimostrato negli anni precedenti di avere buon feeling sul particolarissimo manto, a differenza dei diretti avversari Chris Froome, Nairo Quintana e Romain Bardet, i quali rischiano di pagare minuti preziosi ancor prima di affrontare le alture alpine e pirenaiche. Attenzione alla variabile climatica: in caso di pioggia i corridori non possono passare nei canali sterrati a fianco del pavé perché impregnati di fango, di conseguenza i distacchi potrebbero aumentare ulteriormente.

La partenza da Arrans è programmata alle ore 12.35, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.00 e le 16.30 a seconda della velocità di percorrenza. La nona tappa del Tour de France 2018 verrà trasmessa in diretta televisiva, gratis e in chiaro dalle 14.30 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 12.30 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Nona tappa Tour de France 2018

Domenica 15 luglio

Arras Cittadelle – Roubaix 156,5km

Partenza: 12.35

Arrivo: 16.00-16.30 circa













