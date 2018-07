Tour de France 2018, la tappa di domani: Annecy-Le Grand-Bornand. Orario d’inizio, percorso e come vederla in tv

Domani (martedì 17 luglio) si svolgerà la decima tappa del Tour de France 2018, 158 km da Annecy a Le Grand-Bornand. Dopo il giorno di riposo la Grande Boucle riparte dalle Alpi, con il primo tappone di montagna di questa edizione. Nella prima parte i corridori affronteranno il Col de la Croix Fry (11,3 km al 7%) e il Montée du plateau des Glières, GPM di Hors Catégorie (6 km all’11,2%) con in cima un tratto di 1,8 km in sterrato. A 38 km dal traguardo inizierà la doppia scalata con il Col de Romme (9 km al 9%) e il Col de la Colombière (7,5 km all’8,5%). Dallo scollinamento 14 km in discesa fino al traguardo. Assisteremo quindi al primo vero scontro diretto tra i favoriti e la classifica generale potrebbe essere rivoluzionata.

La partenza da Annecy è fissata alle 13.15, mentre l’arrivo a Le Grand-Bornand è previsto tra le 17.45 e le 18.15, in base alla media oraria. La decima tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 13.35 su RaiSport e dalle 15.00 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 13.10 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Decima tappa Tour De France 2018

Martedì 17 luglio

Annecy-Le Grand-Bornand 158 km

Partenza: 13.15

Arrivo previsto: 17.45-18.15 circa

