Tour de France 2018: la squadra di Vincenzo Nibali. Una Bahrein Merida equilibrata, ma sarà all’altezza di Sky e Movistar?

Al Tour de France 2018 la Bahrein Merida correrà tutta in supporto a Vincenzo Nibali, che proverà a ripetere l’impresa del 2014 e conquistare la seconda Grande Boucle della carriera. Lo Squalo partirà tra i grandi favoriti per la conquista della maglia gialla, vista la sua esperienza e le sue qualità su tutti i terreni. In un Grande Giro conta però tanto anche la squadra. Andiamo quindi ad analizzare la Bahrein Merida per questo Tour de France 2018.

La scelta dei manager del team è stata quella di creare una formazione equilibrata, che possa difendersi bene su tutti i terreni. In salita l’uomo chiave sarà Domenico Pozzovivo, reduce da un grande Giro d’Italia, chiuso al quinto posto. Lo scalatore lucano potrà scortare il capitano sulle ascese più dure ed insieme a lui nelle tappe di montagna ci dovrebbero essere anche i fratelli Izagirre, ed in particolare Gorka, appena laureatasi campione spagnolo. Nibali potrà poi contare sulla grande esperienza di Franco Pellizotti, che dovrà dettare i ritmi ai compagni di squadra. In pianura toccherà invece a passisti Kristijan Koren ed Heinrich Haussler fare il lavoro. Infine ci sarà anche Sonny Colbrelli, la punta per le volate, che potrà poi mettersi a disposizione nelle tappe di media montagna.

Una squadra che sulla carta sembra però inferiore agli altri top team come Sky e Movistar. Chris Froome potrà infatti contare su dei compagni molti più forti in salita vista la qualità di corridori come Geraint Thomas, Wout Poels, Egan Bernal, Michal Kwiatkowski e Gianni Moscon. Oltre a ciò la squadra britannica sarà anche la più attrezzata per la cronometro a squadre, visto anche le ottimi doti da passista dei propri portacolori. Dall’altra parte la Movistar potrà contare su ben tre punte: Nairo Quintana, Mikel Landa e Alejandro Valverde, oltre a ottimi scalatori come Andrey Amador e Marc Soler.

Foto: Valerio Origo