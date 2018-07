Tour de France 2018, la polemica di Tom Dumoulin: “Roglic aiutato da una moto in discesa, è uno schifo”

Tom Dumoulin ha provato a smuovere la corsa nell’ultimo tappone pirenaico ma non c’è stato niente da fare: Geraint Thomas è rimasto sempre attaccato all’olandese e ha così ipotecato il Tour de France mentre il capitano del Team Sunweb dovrà lottare per il podio nell’ultima cronometro. Al termine della tappa però non sono mancate le polemiche.

Il vincitore del Giro d’Italia 2016 ha infatti sottolineato che Primoz Roglic, vincitore della frazione odierna, ha stato aiutato da una motocicletta: “Sono molto deluso. Perdere così è una vera disdetta. La moto ha chiaramente aiutato Roglic. Lui ha attaccato nell’unico momento in cui la discesa spianava e ha fatto bene, non è colpa sua, ha fatto la sua corsa. Oggi era il più forte e la sua vittoria è meritata perché andava fortissimo in discesa. Non voglio protestare ma sono davvero molto deluso. Quando è partito ho dato tutto per avvicinarmi, ma non c’è stato modo a causa della moto che lo aiutava chiaramente. Questo è davvero uno schifo“.