Tour de France 2018, la classifica dei favoriti: Uran in testa, Vincenzo Nibali a 6” da Froome, bene Porte e Valverde

Non sono mancati gli scossoni nella sesta tappa del Tour de France 2018. La frazione che conduceva il gruppo in cima al Mur de Bretagne ha riscritto la classifica generale per quanto riguarda i big, i favoriti per la conquista della maglia gialla finale a Parigi. Tom Dumoulin e Romain Bardet hanno infatti pagato a caro prezzo una foratura, dunque ora il migliore è Rigoberto Uran con 6 secondi di vantaggio su Alejandro Valverde (che ha preso 4” di abbuono). Richie Porte è invece a 8”, Chris Froome a 17” (il britannico oggi ha pagato 5 secondi dagli altri big) mentre Vincenzo Nibali è a 23” mostrando una grandissima condizione di forma.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE

TOUR DE FRANCE 2018: CLASSIFICA GENERALE DEI BIG FAVORITI (dopo la sesta tappa):

1. Rigoberto Uran 22h36:31

2. Alejandro Valverde a 6”

3. Jakob Fuglsang a 8”

4. Richie Porte a 8”

5. Mikel Landa a 10”

6. Adam Yates a 17”

7. Chris Froome a 17”

8. Tom Dumoulin a 18”

9. Vincenzo Nibali a 23”

10. Primoz Roglic a 32”

11. Bauke Mollema a 33”

12. Romain Bardet a 1’00”

12. Ilnur Zakarin a 1’17”

13. Nairo Quintana a 1’25”













Foto: © ASO/Pauline BALLET