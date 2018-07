Tour de France 2018: il numero di corridori partecipanti per nazione. In testa la Francia, Italia quarta con 13 atleti

31 nazioni rappresentanti su 176 partecipanti al Tour de France 2018. Un dato più o meno in linea rispetto all’edizione precedente, quando presero parte alla Grande Boucle corridori di 32 stati differenti, ma ogni team era costituito da nove ciclisti (per un totale di 198 iscritti).

Ovviamente il Paese con il maggior numero di corridori è la Francia, con 35 atleti al via (quattro in meno rispetto al 2017). Ben sette nazionalità in doppia cifra: oltre a quella ospitante si aggiungono Belgio (19), Olanda (14), Italia e Spagna (13), Germania e Australia (11). Il Bel Paese dunque scivola dal secondo al quarto posto ex-equo con lo stato iberico, eguagliando così il record negativo degli ultimi trent’anni (finora soltanto nel 2016 tredici azzurri presero parte al Tour). A seguire l’unica rappresentativa sudamericana, la Colombia, con 6 iscritti, uno in più rispetto a Gran Bretagna, Stati Uniti e Danimarca. Da segnalare il ritorno al grande giro sul territorio transalpino di Russia ed Estonia, con due atleti per parte in gara.

Di seguito la classifica completa dei ciclisti iscritti per nazione.

Posizione Nazione Corridori 1 Francia 35 2 Belgio 19 3 Olanda 14 4 Italia 13 4 Spagna 13 6 Germania 11 6 Australia 11 8 Colombia 6 9 Gran Bretagna 5 9 Stati Uniti 5 9 Danimarca 5 12 Nuova Zelanda 4 12 Svizzera 4 12 Polonia 4 15 Norvegia 3 15 Austria 3 15 Sudafrica 3 18 Slovenia 2 18 Estonia 2 18 Russia 2 18 Croazia 2 22 Costa Rica 1 22 Slovacchia 1 22 Lussemburgo 1 22 Kazakistan 1 22 Lettonia 1 22 Argentina 1 22 Irlanda 1 22 Lettonia 1 22 Svezia 1 22 Etiopia 1













Foto: Radu Razvan / Shutterstock.com