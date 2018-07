Tour de France 2018, il gruppo si prende una giornata di riposo. Domenica c’è il pavé…

Con ogni probabilità oggi abbiamo assistito alla giornata meno spettacolare finora al Tour de France 2018. Tra attaccanti poco convinti e il gruppo che ha viaggiato con una velocità di percorrenza bassissima rispetto al solito (fino ai -10km), pare che i corridori nella settima frazione abbiano approfittato della cosiddetta “tappa di trasferimento” per riposarsi un po’.

Il percorso, da Fougères a Chartres, la tratta più lunga dell’edizione corrente della Grande Boucle (231km), non offriva particolari suggestioni per tentare la fuga sin dai primi metri: l’unico Gran Premio della Montagna era situato oltre 120km dal via (con il lettone Skujins matematicamente certo di indossare la maglia a pois anche il giorno seguente), il primo traguardo volante quasi 50km più avanti. I francesi Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert) e Laurent Pichon (Fortuneo-Samsic) hanno tentato di rianimare la corsa, ma il primo è tornato insieme al gruppo a 90km dal traguardo, il secondo invece è stato raggiunto ai -37km. Unico cambio di ritmo nella parte centrale della corsa a -100km dall’arrivo, a seguito del ventaglio che ha diviso il plotone in tre tronconi, sorprendendo tra gli uomini di classifica Ilnur Zakarin e Daniel Martin, di nuovo in coda poco dopo. Il dato sulla velocità media di gara (40,3km/h) è influenzato nel finale dal passo sostenuto per lanciare la volata conclusiva, vinta da Dylan Gronewegen davanti a Fernando Gaviria e Peter Sagan.

Una decisione quasi forzata da parte dei 170 ciclisti al via. Tra la caduta di sabato scorso nelle ultime migliaia di metri che ha frammentato il gruppo, l’arrivo in salita sul Mur-de-Bretagne ieri, senza dimenticare la cronometro a squadre, la 105a edizione del Tour de France finora non ha mai vissuto un momento di “relax” come nella giornata odierna, dunque è comprensibile che i corridori abbiano deciso di non viaggiare a ritmo sostenuto durante la settima tappa. Una scelta determinata inoltre in previsione della frazione di domenica prossima (15 luglio), quando si affronteranno 15 settori di pavé tra gli intensi 156,5km da Arras a Roubaix.













Foto: LANAPhotography / Shutterstock.com