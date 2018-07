Tour de France 2018: Daniel Martin capitano della UAE Emirates. Il percorso potrebbe favorirlo…

“Fin da quando ho firmato con la UAE Team Emirates il mio obiettivo è stato il Tour de France. Sarà un’edizione particolarmente interessante con la corsa divisa in due parti: i primi nove giorni per cacciatori di tappe, con frazioni insidiose; la seconda metà sarà invece scandita dalle salite. Vivrò la corsa giorno per giorno, tappa dopo tappa. Ho fiducia nel Team per giungere sulle montagne in buona posizione e cercare di fare bene. Le cose sono cominciate ad andare bene dal Delfinato e non vedo l’ora di partire” queste le parole alla vigilia dell’irlandese Daniel Martin, prima di partire verso la Vandea, dove si disputerà la prima tappa dell’edizione 105 del Tour de France.

L’UAE Emirates ha deluso, e non poco, da gennaio a maggio: i nuovi acquisti, Fabio Aru, Alexander Kristoff e lo stesso Martin, non hanno dato l’apporto che ci si aspettava da tre campioni di questo calibro. Ora però sembra essere arrivata la svolta. A giugno infatti tanti successi importanti per la compagine guidata da Beppe Saronni. Serve però una conferma alla Grande Boucle: il capitano sarà proprio il corridore irlandese che potrà sfruttare un percorso molto adatto alle sue caratteristiche. Soprattutto nei primi dieci giorni di Tour Martin potrà muoversi al meglio: strappi, frazioni molto mosse senza un metro di pianura e pavé. Fondamentale sarà non perdere tempo e trovarsi davanti per aumentare il morale in vista di Alpi e Pirenei.

Un rapporto d’amore e odio quello dell’irlandese con la corsa ciclistica più seguita a livello internazionale. Ha sempre avuto le gambe per dimostrare che c’era, ma non è mai riuscito a centrare l’obiettivo grosso. Una sesta piazza, quella ottenuta nel 2017, come miglior risultato: la condizione era perfetta, ma una brutta caduta l’ha privato di poter competere al meglio per il podio. Per lui anche una vittoria di tappa, nel 2013. La forma sembra essere in crescendo, come visto al Delfinato: può giocarsela per la top-5.













