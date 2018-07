Tour de France 2018, cosa mangia Vincenzo Nibali? La dieta per vincere la Grande Boucle: tra riso e pasta, carne e dolci

Vincenzo Nibali ha studiato tutto nei minimi dettagli per essere assoluto protagonista al Tour de France che scatta oggi dalla Vandea. Lo Squalo va a caccia di un clamoroso bis dopo il trionfo nel 2014 e si è preparato davvero a puntino per essere competitivo, pronto per sfidare Chris Froome e gli altri big nella corsa verso la maglia gialla. Per l’occasione il capitano della Bahrain Merida ha scelto di avvalersi della collaborazione di una nutrizionista: per la prima volta in carriera, il siciliano si farà assistere da una professionista del settore. La dottoressa Laura Martinelli ricoprirà un ruolo importante nella corsa di Vincenzo Nibali verso la gloria, sarà proprio lei a preparare i vari menu in queste tre settimane di gara, mentre i piatti saranno realizzati dallo chef Antonio De Sarro.

Il medico, specializzato in nutrizione sportiva a Leeds, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport spiegando quali sono le preferenze alimentari di Vincenzo Nibali: “Il riso in bianco non gli piace. Per la sera va bene il riso nero, mentre nel dopo tappa gli propongo la quinoa o il farro. Apprezza anche il risotto, non l’insalata di riso. Predilige la carne rispetto al pesce, se va sul pesce meglio tonno e salmone. Per quanto riguarda la carne deve essere ben cotta, ama le preparazioni tradizionali e meno la tartare. Gli piace la carne di cavallo e l’hamburger. Gli piace molto la pasta e il primo piatto lo preferisce già impiattato e non a buffet per non esagerare. Sui dolci, invece, no al gelato per motivi-igienico sanitari e per il caldo: al Tour ci saranno la cheesecake, una mousse al cioccolato proteica e un tiramisù più leggero“.













(foto Pier Colombo)