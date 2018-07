Domenica 15 luglio: Finale Mondiali calcio, Wimbledon e Tour de France in contemporanea! Programma, orari e tv di una giornata memorabile!

Domenica 15 luglio davvero da leoni per tutti gli appassionati di sport: sarà una giornata intensissima e che regalerà grandissime emozioni, ci sarà davvero il meglio in un pomeriggio di fuoco che non lascerà un momento di tregua. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti: la Finale dei Mondiali di calcio, la Finale di Wimbledon e il tappone sul pavé del Tour de France saranno gli eventi clou che non si potranno assolutamente perdere.

Si incomincerà alle ore 12.35 quando scatterà la Arras-Roubaix, nona tappa della Grande Boucle: i ciclisti si dovranno cimentare con ben 22 chilometri sul pavé, le pietre dell’Inferno del Nord stravolgeranno la classifica generale, tutti si aspettano una grande azione da parte di Vincenzo Nibali per mettere in ginocchio Chris Froome. Alle ore 14.00 poi inizierà la Finale di Wimbledon: sarà una super sfida tra Roger Federer e Rafael Nadal? La frazione del Tour de France si concluderà attorno alle ore 16.30 per poi lasciare spazio alla Finale dei Mondiali di calcio allo Stadio Luzniki di Mosca il cui fischio d’inizio è previsto alle ore 17.00.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di una domenica 15 luglio davvero stellare con Finale dei Mondiali, Finale di Wimbledon e Tour de France in contemporanea. Abbiamo riportato anche come seguire gli eventi in diretta tv e streaming, tutto sarà in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 15 LUGLIO:

12.35 Arras-Roubaix (nona tappa Tour de France), partenza

14.00 Finale Wimbledon 2018

16.30 Arras-Roubaix, arrivo

17.00 Finale Mondiali 2018 di calcio

FINALE MONDIALI CALCIO, FINALE WIMBLEDON E TOUR DE FRANCE: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale dei Mondiali 2018 di calcio sarà visibile in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5 e in diretta streaming sul sito di Mediaset.

La Finale di Wimbledon 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go.

Il Tour de France 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Rai Tre e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player.













Foto: © Unipublic/Photogomez Sport