Tour de France 2018, Chris Froome: “Thomas è più forte di me, l’obiettivo è portarlo in giallo a Parigi”

Una giornata da dimenticare per Chris Froome. Prima alcuni segnali di difficoltà in vetta al Col de Portet, con la seconda piazza in classifica generale persa ai danni di Tom Dumoulin, poi l’incredibile imprevisto con un uomo della Gendarmeria (clicca qui per il video). Il britannico comunque ammette la sconfitta e, soprattutto, rende chiare le gerarchie per quanto riguarda il Team Sky.

“È stata una giornata difficile, molto intensa, ma non ho rimpianti. Non avevo le gambe. La vita è così e così è il ciclismo, a volte le cose non vanno bene. Ovviamente è una delusione, ma sono comunque contento di esserci, anche se speravo chiaramente in un risultato diverso” le parole su Spaziociclismo.

Poi i complimenti al compagno di squadra: “Geraint è davvero eccezionale ed è più forte di me. Merita di essere in Maglia Gialla e spero che ci arriverà sino alla conclusione a Parigi. Ha due minuti di vantaggio ed è in una posizione confortevole dopo aver fatto sinora una corsa senza errori. È molto forte e penso lo sarà sino alla fine. Lo spero per lui”.

L’obiettivo è proprio quello di trascinare Thomas alla vittoria: “Per me è stata una giornata molto difficile, ora continuerò a battermi fino alla fine per la squadra e per Geraint. Ho vinto gli ultimi tre GT ai quali ho partecipato, ma qui è lui che merita di vincere. La tattica per i prossimi giorni è semplice: dobbiamo portarlo in giallo a Parigi“.

Infine, parole da vero campione, per chiudere: “Dopo aver vinto gli ultimi tre GT ero qui per vincere, ovviamente, quindi per me è comunque dura. Ma voglio continuare a dare il massimo e lottare per il podio. Sono comunque felice di questo risultato, questo è lo spirito di squadra”.













Foto: Valerio Origo