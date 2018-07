VIDEO Chris Froome strattonato e buttato a terra da un poliziotto in discesa: scambiato per un tifoso! La giornata no al Tour de France

Giornata davvero nefasta per Chris Froome al Tour de France. Il britannico è andato in crisi nel finale del Col du Portet, perdendo terreno nei confronti degli altri big e scivolando al terzo posto in classifica a 2’31” dal leader Geraint Thomas, suo compagno di squadra. L’ormai ex capitano del Team Sky ha sofferto gli attacchi dei rivali e non è riuscito a tenere il passo, patendo probabilmente anche le fatiche del Giro d’Italia. Come se non bastasse la debacle sul campo, il 33enne è stato strattonato in malo modo da un gendarme mentre stavo scendendo in bici dal Col du Portet.

Il poliziotto non ha riconosciuto che in sella c’era il campione e ha creduto che fosse un tifoso, prendendolo e facendolo cadere a terra. Una scena incresciosa, l’ennesimo passo falso della polizia transalpina che in questa edizione della Grande Boucle non ne ha imbroccata una. Di seguito il VIDEO dell’episodio che ha fatto naturalmente arrabbiare Chris Froome, bravo a contenersi e a limitarsi a un “vaffa” con la mano.













Foto: Foto: POOL LUCA BETTINI /LaPresse – Comunicato Rcs