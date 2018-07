Tour de France 2018: chi è Primoz Roglic. Un corridore completo che arriva dal salto con gli sci. Podio nel mirino

Primoz Roglic è indubbiamente il personaggio del giorno al Tour de France, la diciannovesima tappa ha incoronato definitivamente questo 28enne arrivato al ciclismo che conta soltanto da un paio di stagioni e subito esploso nel circuito di massimo livello. Lo sloveno, infatti, vanta un passato nel salto con gli sci: nel 2007 aveva conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali juniores e aveva anche debuttato tra i seniores ma poi aveva abbandonato la neve per dedicarsi al ciclismo nel 2011 cioè quando aveva già spento 22 candeline. Un approccio davvero molto tardivo per questo ragazzo di Trbovlje ma è innegabile che sembra davvero un predestinato.

Con la maglia della Adria Mobil si mise in luce tra Giro di Croazia e Settimana Coppi e Bartali prima della grande occasione della vita: il contratto con la LottoNL Jumbo nel 2016. Primoz Roglic sembra essere il prototipo del corridore completo: eccezionale a cronometro (vicecampione del mondo in carica, a Bergen 2017 perse solo da Tom Dumoulin), bravissimo in salita anche al cospetto di grandi campioni come ha dimostrato durante questa Grande Boucle (ha sempre tenuto il passo di Geraint Thomas, Chris Froome e Tom Dumoulin), attaccante nato in discesa (oggi ha pennellato alla grande le curve giù dell’Aubisque per conquistare la sua prima vittoria al Tour de France).

Nessuno si aspettava però una crescita esponenziale di questo ragazzo che invece ha sbalordito tutti e ha confermato di poter valere i vertici del ciclismo internazionale più importante. Primoz Roglic è davvero una stella destinata a ritagliarsi uno spazio importante nel massimo circuito e magari in futuro potrebbe anche puntare a vincere una grande corsa a tappe visto che ha anche grande personalità e coraggio da vendere, non si arrende mai e soprattutto non si accontenta, non è un attendista ma anzi ci mette l’anima e non ha timore reverenziale nei confronti di avversari più blasonati. Oggi il balcanico ha incantato ed è salito meritatamente in terza posizione con 19” di ritardo da Tom Dumoulin e 13” di vantaggio su Chris Froome: la lotta per il podio finale è più aperta che mai, domani i tre medagliati iridati della cronometro si sfideranno proprio contro il tempo nei 31 chilometri che con buona probabilità incoroneranno Geraint Thomas e ci diranno chi affiancherà il gallese sul podio di Parigi. Primoz Roglic vuole continuare a sognare e centrare la top 3.













Foto: Foto LaPresse/Gian Mattia D’Alberto – COmunicato Stampa Rcs Sport