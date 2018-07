Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Berlino 2018: programma, orari e tv

Da martedì 17 a domenica 22 luglio la coppa del mondo di tiro con l’arco si trasferisce a Berlino (Germania) per la quarta tappa, l’ultima prima delle Finali di Samsun in programma a fine settembre. L’Italia proverà a confermare gli ottimi risultati ottenuti nella precedente tappa da Nespoli, il quale sarà affiancato in questa tappa da Marco Galiazzo e David Pasqualucci. Questa sarà l‘ultima possibilità di qualificarsi per le Finali di Coppa del Mondo, sinora solo Mauro Nespoli, Kim Woojin e Lee Woo Seok si sono garantiti il biglietto per la Turchia.

ll programma si aprirà martedì 17 con le qualificazioni, nei due giorni successivi si disputeranno gli scontri diretti dei tabelloni individuali e a squadre per poi lasciare spazio alla competizione mista a squadre venerdì 20. Sabato 21 si svolgeranno le finali del compound mentre domenica 22 quelle dell’arco olimpico. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube della federazione e su Olympic Channel. Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BERLINO 2018

Martedì 17 luglio

9:00 Qualificazioni compound

14:00 Qualificazioni arco olimpico

Mercoledì 18 luglio

9.15 Arco olimpico e compound individuale: 1/48 e 1/24

12:30 Primo turno arco olimpico a squadre

17:00 Primo turno compound maschile a squadre

Giovedì 19 luglio

9.15 Arco olimpico e compound individuale: dai sedicesimi alle semifinali

12:15 Primo turno competizioni miste a squadre

14:45 Arco olimpico e compound a squadre: dagli ottavi alle semifinali

Venerdì 20 luglio

9:15 Arco olimpico e compound misto: dagli ottavi alle semifinali

Sabato 21 luglio

9:30 Compound a squadre: finali

13:48 Compound individuale: finali

Domenica 22 luglio

9:30 Arco olimpico a squadre: finali

13:48 Arco olimpico individuale: finali

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: World Archery Mauro Nespoli