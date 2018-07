Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Berlino 2018: i convocati dell’Italia. Nespoli, Galiazzo e Pasqualucci guidano gli azzurri

Berlino ospiterà la quarta tappa della Coppa del Mondo 2018 di tiro con l’arco dal 15 al 23 luglio. L’ultimo appuntamento prima delle Finali di Samsun si preannuncia particolarmente combattuto, nella capitale tedesca si assegnano gli ultimi posti per gli atti conclusivi a cui il nostro Mauro Nespoli è già qualificato dopo la bellissima vittoria ottenuta a Salt Lake City. Il nostro capitano sarà ancora un punto di riferimento in terra teutonica e comporrà il trio Campione del Mondo insieme a Marco Galiazzo e David Pasqualucci a cui si aggiunge Amedeo Tonelli.

Tra le donne, invece, Vanessa Landi è quinta in classifica generale e cerca il pass per le Finali. La ragazza dell’Arcieri Montalcino sarà affiancata da Tatiana Andreoli, Tanya Giaccheri e Lucilla Boari. Di seguito gli azzurri convocati per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2018 di tiro con l’arco.

ARCO OLIMPICO (maschile): Mauro Nespoli, Marco Galiazzo, David Pasqualucci, Amedeo Tonelli

ARCO OLIMPICO (femminile): Vanessa Landi, Tatiana Andreoli, Tanya Giaccheri, Lucilla Boari

COMPOUND (maschile): Sergio Pagni, Elia Fregnan, Valerio Della Stua

COMPOUND (femminile): Marcella Tonioli, Irene Franchini, Anastasia Anastasio













(foto World Archery)