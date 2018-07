Tiro a volo, Coppa del Mondo Tucson 2018: Italia sperimentale negli Stati Uniti

Un’Italia totalmente rinnovata nei 12 atleti al via è quella che si presenta a Tucson, USA, per la quarta prova della Coppa del Mondo di tiro a volo. Nella località statunitense si terrà l’ultimo appuntamento prima di Europei e Mondiali. Rispetto a quanto visto nelle prime prove, il DT Albano Pera ha variato la composizione della formazione azzurra.

Per lo skeet, le cui due gare si svolgeranno tra l’11 ed il 13 luglio, rappresenteranno l’Italia Martina Bartolomei, Chiara Di Marziantonio, Emanuele Fuso, Marco Sablone, Simona Scocchetti e Giancarlo Tazza.

Per le gare della fossa olimpica, in programma dal 15 al 18 luglio, sono stati infatti convocati Isabella Cristiani, Simone D’Ambrosio, Erminio Frasca, Simone Lorenzo Prosperi, Valeria Raffaelli e Fiammetta Rossi, con Cristiano-D’Ambrosio e Frasca-Rossi che faranno coppia nella prova mista che andrà in scena proprio il 18 luglio.

Negli States per quanto concerne il trap occhio alla Spagna: nella gara maschile fari puntati su Alberto Fernandez ed Antonio Bailon, mentre per la gara femminile veste i panni di favorita Fatima Galvez, ma occhio alla neozelandese Natalie Rooney, mentre sarà assente l’australiana Catherine Skinner.

Nello skeet maschile il cipriota Georgios Achilleos parte con i favori del pronostico, mentre proveranno ad insidiarlo il tedesco Vincent Haaga ed il britannico Ben Llewellin. Nella competizione femminile la statunitense Kimberly Rhode ha tutti i favori del pronostico, soprattutto nella gara di casa.













Foto: Profilo Facebook Simona Scocchetti

