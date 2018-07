Tennis, WTA Gstaad: subito eliminata Martina Trevisan. Sconfitta in due set dalla slovacca Kuzmova

Finisce subito l’avventura di Martina Trevisan nel torneo WTA di Gstaad. La numero 189 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, è stata sconfitta in due set dalla slovacca Viktoria Kuzmova con il punteggio di 6-2 7-5 dopo un’ora e venti minuti di gioco.

Inizio di match subito in salita per la 24enne fiorentina, che perde per due volte il servizio e vede scappare via Kuzmova fino al 4-0. La slovacca non concede nulla e si impone agevolmente per 6-2 nella prima frazione in 28 minuti di gioco. Molto più combattuto il secondo set con Trevisan che si porta per tre volte avanti di un break, ma si fa sempre rimontare dall’avversaria. L’azzurra avrebbe anche la possibilità di servire per il secondo set sul 5-4, ma ha subito l’ennesimo controbreak. Kuzmova alla fine ha tolto nuovamente la battuta alla toscana nell’undicesimo gioco e alla fine ha conquistato il set per 7-5.

Tra poco in campo anche Francesca Schiavone, numero 391 del ranking mondiale ed in tabellone grazie ad una wild card, che se la vedrà con l’australiana Samantha Stosur, numero 73 al mondo.













Foto: pagina Twitter Federtennis