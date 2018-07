Tennis, Ranking Atp: quante posizioni hanno guadagnato Fognini e Cecchinato? È attacco alla top10!

Per due volte nella storia due tennisti italiani avevano vinto due tornei nella stessa settimana, ma mai nello stesso giorno: oggi ci sono riusciti Fabio Fognini e Marco Cecchinato. Il primo ha trionfato a Bastad, in Svezia, il secondo ha vinto ad Umago, in Croazia: il 22 luglio 2018 resterà scolpito nella storia del tennis italiano.

Avevano vinto nella stessa settimana Paolo Bertolucci a Firenze il 18 aprile 1977 e Corrado Barazzutti a Charlotte il giorno seguente, impresa bissata di recente da Paolo Lorenzi, vittorioso il 23 luglio 2016 a Kitzbuhel, e Fabio Fognini, vincitore proprio ad Umago ancora il giorno seguente.

Questa doppia vittoria gioverà agli azzurri anche in chiave ranking: domattina Fabio Fognini salirà dal numero 15 al numero 14, a soli 10 punti dalla 13ma piazza, mentre Marco Cecchinato migliorerà il best ranking salendo dalla 27ma piazza alla 22ma. Una giornata da incorniciare per il tennis italiano.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alessio Marini

robertosantangelo@oasport.it