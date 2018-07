Tennis, Ranking ATP (23 luglio): Fabio Fognini e Marco Cecchinato guadagnano posizioni!

Nessuna variazione sensibile nella top ten del ranking ATP questa settimana. È un periodo di transizione in attesa che entri nel vivo la stagione del cemento americano, che culminerà con lo US Open. Comanda sempre Rafael Nadal, con oltre 2.000 punti di vantaggio su Roger Federer. Poi gli altri con Alexander Zverev in terza posizione. L’unico cambio da registrare è lo scambio di posizione tra Dominic Thiem, ora ottavo, e John Isner, nono.

1 Rafael Nadal 32 9,310 14 0 0 2 Roger Federer 36 7,080 18 0 0 3 Alexander Zverev 21 5,665 22 0 0 4 Juan Martin del Potro 29 5,395 19 0 0 5 Kevin Anderson 32 4,655 21 0 0 6 Grigor Dimitrov 27 4,610 22 0 0 7 Marin Cilic 29 3,905 18 0 0 8 1 Dominic Thiem 24 3,665 25 0 0 9 1 John Isner 33 3,490 22 250 0 10 Novak Djokovic 31 3,355 16 0 0

Chi ha fatto strada questa settimana sono gli italiani. Fabio Fognini è salito in 14esima posizione grazie alla vittoria del torneo di Bastad, ad una manciata di punti dalla 13esima, con cui eguaglierebbe il suo best ranking. Marco Cecchinato ha invece migliorato proprio la sua miglior posizione in carriera, salendo fino alla 22esima posizione grazie al trionfo ad Umag. Gli italiani in top 100 questa settimana sono però solo quattro, oltre ad Andreas Seppi e Matteo Berrettini: Paolo Lorenzi ha infatti perso ben 21 posizioni scivolando fino al numero 109.

14 1 Fabio Fognini 31 2,190 24 250 90

22 5 Marco Cecchinato 25 1,740 29 0 0

48 2 Andreas Seppi 34 996 24 0 0

84 9 Matteo Berrettini 22 687 24 0 0













alessandro.tarallo@oasport.it

Foto: Alessio Marini