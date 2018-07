Tennis: Fognini-Cecchinato, la coppia che tutta l’Italia aspettava. In Coppa Davis finalmente due punte!

Che coppia ragazzi! Il tennis italiano era da un po’ che attendeva due giocatori che potessero essere nella top30 e puntare a traguardi importanti. Andando a ritroso si può ricordare il tempo di Andrea Gaudenzi e Renzo Furlan, negli anni ’90, o Adriano Panatta e Corrado Barazzutti (anni ’70) che hanno scritto pagine importanti nello sport italiano con racchetta e pallina.

Ora è il turno di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, quest’oggi impegnati nelle finali di Bastad (Svezia) e di Umago (Croazia), sull’amata terra rossa. Per loro, grazie a questo risultato, uno step significativo nel ranking ATP: il ligure, qualunque sarà l’esito dell’atto conclusivo scandinavo, sarà n.14 mentre per il “Ceck” già da ora è best ranking (n.25 del mondo) e in caso di successo si arriverebbe al numero 22.

Prospettive importanti per due giocatori che stanno regalando belle emozioni al Bel Paese, che in questa specialità ha sempre sofferto. Ora, non si vuol esagerare però i riscontri che il giocatore di Arma di Taggia ed il palermitano stanno ottenendo sono decisamente positivi.

Il tennis di Fabio non lo scopriamo certo oggi. Qualità e talento allo stato puro, a cui a volte manca la dovuta continuità. Del resto, per un modo di giocare così complesso, ci sono delle controindicazioni, enfatizzate dalle solite criticità caratteriali. Per quanto concerne Marco, è lecito parlare di un giocatore che con lavoro ed umiltà si è migliorato in modo esponenziale in questo 2018, centrando il primo successo in carriera a Budapest (Ungheria) e raggiungendo la sua seconda finale nel circuito ATP in Croazia. Ovviamente, quanto fatto a Roland Garros (semifinali) e quel successo contro Novak Djokovic, il vincitore di Wimbledon, dà lustro al darsi in campo del palermitano.

In chiave Coppa Davis si può sperare perché il Bel Paese non avrà solo Fognini e inoltre l’atto conclusivo conquistato dal ligure in coppia con Simone Bolelli, sempre a Bastad, rilancia le quotazioni del doppio. Non resta che attendere gli eventi con trepidazione, sperando che questa striscia positiva possa allungarsi.













Foto: Alessio Marini