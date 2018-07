Tennis, Fed Cup 2019: sarà Italia-Svizzera nel primo turno del World Group II. Le azzurre contro Bencic e compagne

L’Italia affronterà la Svizzera nel primo turno del World Group II della Fed Cup 2019. Questo l’esito del sorteggio che si è svolto oggi a Londra: l’urna della capitale britannica ha portato in dote la compagine elvetica alle ragazze guidate da Tathiana Garbin che scenderanno in campo in trasferta nel weekend del 9-10 febbraio.

Le azzurre cercheranno di sconfiggere le avversarie guidate da Belinda Bencic e Stefanie Voegele per garantirsi così la possibilità di disputare il playoff che vale la promozione nella Serie A del tennis mondiale altrimenti, in caso di sconfitta, dovremo spareggiare per evitare la retrocessione nel terzo gruppo mondiale. L’Italia dovrebbe affidarsi a Camila Giorgi, pronta a tornare in Nazionale e ad affiancare le giovani mentre Sara Errani sta scontando la squalifica. C’è solo un precedente tra Italia e Svizzera, risale alle World Group Finals 1977 (2-1 per le rossocrociate sull’erba di Eastbourne).

Sorteggiato anche il tabellone del World Group che incomincerà ai quarti di finale: le quattro vincitrici proseguiranno l’avventura verso la conquista del titolo, le quattro perdenti affronteranno le vincenti dei match del World Group II per un posto nella Fed Cup 2020.

TABELLONE WORLD GROUP:

Repubblica Ceca vs Romania

Belgio vs Francia

Germania vs Bielorussia

USA vs Australia

TABELLONE WORLD GROUP II:

Svizzera vs Italia

Lettonia vs Slovacchia

Giappone vs Spagna

Olanda vs Canada













