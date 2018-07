Tennis, Tabellone Fed Cup 2019: tutti gli accoppiamenti. Rep. Ceca e USA teste di serie, Italia nel World Group II

A Londra è stato sorteggiato il tabellone della Fed Cup 2019, la massima competizione tennistica per Nazionali. L’urna della capitale britannica ha rivelato gli incroci della prossima edizione del prestigioso torneo femminile.

Repubblica Ceca e USA sono le due finaliste del 2018 (si contenderanno il titolo nel weekend del 10-11 novembre) e dunque sono teste di serie, debutteranno in casa rispettivamente contro Romania e Australia in due sfide di assoluto spessore. La quotata Germania di Angelique Kerber, fresca vincitrice di Wimbledon, se la dovrà vedere contro la Bielorussia mentre il Belgio incrocerà la Francia. Le quattro vincitrici proseguiranno la propria corsa verso il trofeo mentre le quattro perdenti affronteranno le vincenti dei match del World Group II nei playoff che mettono in palio i posti per la Fed Cup 2020. L’Italia affronterà la Svizzera con la speranza di vincere e così giocarsi l’accesso alla Serie A.

TABELLONE WORLD GROUP:

Repubblica Ceca vs Romania

Belgio vs Francia

Germania vs Bielorussia

USA vs Australia

TABELLONE WORLD GROUP II:

Svizzera vs Italia

Lettonia vs Slovacchia

Giappone vs Spagna

Olanda vs Canada













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com