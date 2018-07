Tennis, WTA Mosca: anche Deborah Chiesa subito fuori. L’azzurra cede in due set a Natalia Vikhlyantseva

Dura poco più di un’ora il torneo moscovita per Deborah Chiesa che, come Martina Trevisan, saluta la Russia al primo turno: l’azzurra cede 6-4 6-0 alla russa Natalia Vikhlyantseva, numero 103 del ranking WTA. Con questa eliminazione non restano più tenniste italiane in tabellone.

Nel primo set l’equilibrio dura fino al settimo game, anche se l’italiana deve annullare un break point nel sesto gioco. La russa dal canto suo è solida al servizio e concede al massimo un 15 all’azzurra. L’equilibrio si spezza nell’ottavo game, quando Chiesa va a servire per il 4-4, ma cede la battuta a 30. Nell’andare a servire per il set però la russa per la prima volta si trova in difficoltà e concede il controbreak a 15. Chiesa serve per rimanere nella partita ma, a sua volta, cede ancora una volta la battuta a 30 e consegna il set all’avversaria, che chiude 6-4 in 43 minuti.

La seconda partita è molto più rapida, benché il 6-0 sia comunque troppo severo. La russa ha il merito di vincere tutti i punti più importanti: dopo il parziale di 8 punti ad 1, che le vale il 2-0, gli altri game sono più combattuti. Vikhlyantseva però ha il merito di vincere tre game a 30 ed uno ai vantaggi dopo ben 12 punti, portando a casa la frazione in appena 26 minuti e staccando il pass per il secondo turno.













Foto: Profilo Twitter Deborah Chiesa

