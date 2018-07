Tennis, ATP Umago 2018: Stefano Travaglia vince in rimonta ed entra nel main draw

Diventano tre gli azzurri presenti nel tabellone principale del torneo ATP di Umago. A Marco Cecchinato e Paolo Lorenzi si è aggiunto Stefano Travaglia, che, nell’ultimo turno delle qualificazioni, ha superato in rimonta in tre set il serbo Pedja Krstin, numero 203 del mondo, con il punteggio di 1-6 6-3 6-2 in un’ora e quarantanove minuti di gioco.

Il 26enne di Ascoli Piceno ha trovato subito il break in apertura di partita, ma è anche l’unico game vinto dall’azzurro nella prima frazione. Infatti Krstin strappa per tre volte il servizio a Travaglia e conquista i successivi sei giochi, vincendo il set per 6-1.

Ad inizio secondo set Travaglia riesce ad annullare tre palle break consecutive ed è lui a sua volta a togliere la battuta all’avversario nel quarto game. Nel settimo gioco, però, l’azzurro perde il servizio, ma nel gioco successivo riesce ad ottenere nuovamente il break di vantaggio e chiude il secondo set in suo favore per 6-3.

Nel terzo set non c’è partita. Travaglia si porta subito avanti di un break e allunga nel punteggio. Il marchigiano annulla una palla break nel sesto game e poi strappa il servizio a Krstin nel gioco successivo. L’azzurro sale 5-2 e al terzo match point chiude i conti sul 6-2.













Foto: pagina Twitter Federtennis