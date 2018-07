Tennis, ATP Umago 2018: Marco Cecchinato è devastante e vola in finale! L’azzurro supera in due set Marco Trungelliti

Marco Cecchinato è semplicemente devastante nella semifinale dell’ATP di Umago 2018 (Croazia). L’azzurro, sul rosso croato, conquista la seconda finale in carriera dopo quella vinta a Budapest, superando nettamente l’argentino Marco Trungelliti (n.188 del mondo) 6-2 6-1. Una lezione di tennis quella dell’azzurro al sudamericano che gli regala l’atto conclusivo contro l’altro argentino Guido Pella (n.72 del mondo), vittorioso contro l’olandese Robin Haase (n.38 del mondo) con il punteggio di 6-3 1-6 6-2. Cecchinato, grazie a questo risultato, è già sicuro di salire al n.25 del mondo e in caso di vittoria sarebbe n.22.

Nel primo set la partenza del siciliano non è delle migliori: break subito in apertura e costretto alla rimonta. Tuttavia, dal 2-0 in favore del rivale, Marco cambia decisamente passo, migliorando la resa al servizio e mettendo in scena sul rosso slavo il proprio miglior repertorio. Grazie a colpi di rara potenza, alternati a tocchi sopraffini, Cecchinato infila una serie di sei giochi a zero, non dando modo a Trungelliti di rientrare in partita. Sfruttando il 53% dei punti vinti in risposta, l’azzurro fa sua la frazione sul 6-2.

Nel secondo set si assiste ad un autentico assolo. C’è solo Cecchinato in campo, bravissimo a disegnare un tennis d’alta scuola sul campo da gioco , senza dare modo al sudamericano di riaprire il confronto. E così, sul 6-1, il nostro portacolori chiude i giochi e domani va a caccia del secondo titolo in carriera.













Foto: profilo twitter Roland Garros