Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo 2018: Stefano Ghisolfi quinto a Briançon, vincono Megos tra gli uomini e Gambret tra le donne

Si è conclusa la tappa di Briançon della Coppa del Mondo 2018 di arrampicata sportiva, riservata alla sola specialità Lead. Tra gli uomini, il vincitore è stato Alexander Megos (Germania), mentre tra le donne ha vinto la slovena Jania Gambret. Nella città alpina francese si è riversata molta gente, che ha sfidato anche le intemperie del meteo (nel weekend, un paio di piogge hanno provato a disturbare invano il programma).

Nella gara maschile, Stefano Ghisolfi, che aveva vinto pochi giorni fa a Chamonix, è giunto al quinto posto arrivando a 41+. Megos ha vinto con 45+, davanti a Romain Desgranges a quota 43 e a Domen Skofic a quota 42+. Per quanto riguarda la gara femminile, la Gambret, vincitrice della Coppa 2017, è riuscita ad arrivare al top togliendo la vittoria all’austriaca Jessica Pilz, che non è così riuscita a fare il bis di Chamonix. Terza la belga Anak Verhoeven, con 46+.

Nella classifica generale di Coppa del Mondo maschile, la vittoria in terra francese avvicina tantissimo Megos a Ghisolfi: il terzo posto del tedesco insidia a 4 punti di distanza il secondo dell’italiano (202 contro 206). Al comando c’è sempre l’austriaco Jakob Schubert, che si trova a quota 235 punti. Al 20° posto, con 43 punti, c’è Francesco Vettorata, mentre è 23° con 34 punti Francesco Bombardi.

La situazione della classifica femminile vede invece sempre intenso il duello Gambret-Pilz, con la prima che mantiene 20 punti di vantaggio sulla seconda (280-260). A enorme distanza, in terza posizione, si colloca Ashima Shiraishi, che a Briançon è giunta quarta. Per trovare Laura Rogora bisogna scorrere fino al 28° posto e ai suoi 23 punti.

L’appuntamento con la Coppa del Mondo si rinnoverà la prossima settimana in Italia, ad Arco: oltre alla prosecuzione della categoria Lead, tornerà in scena la categoria Speed, in cui si rinnoverà la lotta a tre Timofeev-Boldyrev-Mawem per la testa della classifica generale. Punterà invece a tenersi il comando delle operazioni Anouck Jaubert nella competizione femminile. Per rivedere in azione il boulder, invece, toccherà attendere fino alla tappa di Mosca di metà agosto.

Foto: pagina facebook Stefano Ghisolfi