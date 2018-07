Tennis, ATP Bastad 2018: Fognini/Bolelli conquistano la finale del torneo di doppio. Gli azzurri superano in tre set Oswald/Mirny

Missione compiuta per Fabio Fognini e Simone Bolelli che, un po’ a sorpresa, superano in semifinale la coppia composta dall’austriaco Philipp Oswald e dal bielorusso Maks Mirny, testa di serie numero 1 del torneo con il punteggio di 6-3 4-6 10-4. in 1 ora e 27 minuti di partita. Un match molto ben giocato dagli azzurri nel primo parziale e capaci poi di venir fuori alla distanza nel super tie-break del terzo, valso il successo e la qualificazione per l’atto conclusivo contro l’argentino Horacio Ceballos ed il cileno Julio Peralta (testa di serie numero due).

Nel primo set il duo nostrano, dopo aver annullato una palla break nel sesto game, cambia marcia dal settimo gioco in avanti, riuscendo ad essere incisivo in risposta e non dando scampo agli avversari. Strappando in due circostanze il servizio a Oswald/Mirny, i nostri portacolori si aggiudicano la prima frazione sul 6-3, sfruttando il 64% dei punti ottenuti al servizio ed il 43% con la risposta.

Nel secondo set la coppia austro-bielorussa migliora il rendimento in battuta concedendo meno ai nostri portacolori e conquistando il break nel terzo game, annullando due chance del controbreak a Fognini/Bolelli nel sesto gioco. Sul 6-4, dunque, il n.1 del draw portano il confronto alla terza frazione.

Nel super tie-break del terzo set il ligure e l’emiliano fanno la differenza coi loro colpi da fondo non dando modo a MirnyiOswald di organizzare una valida difesa e, con un perentorio 10-4, staccano il biglietto per la finale.













Foto: pagina facebook Supertennis