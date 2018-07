Tennis, ATP Los Cabos 2018: avanti Thomas Fabbiano, ma quanta fatica! Rimontato Garanganga

Thomas Fabbiano impiega molto più tempo e fatica del previsto per accedere al secondo turno del torneo ATP di Los Cabos: sul cemento messicano l’azzurro è costretto alla rimonta per aver ragione del qualificato dello Zimbabwe Takanyi Garanganga, numero 451 al mondo, piegato con il punteggio di 5-7 6-2 7-5 in due ore e venti minuti di gioco. Agli ottavi l’italiano sfiderà il numero 3 del seeding, il bosniaco Damir Dzumhur.

Nel primo set il servizio domina e le palle break latitano: sono rari i game ai vantaggi, e difficilmente il giocatore in battuta va in difficoltà. L’unica occasione per Fabbiano si registra nel quarto game, quando si procura una palla break ai vantaggi, ma l’avversario è bravo a cancellarla. Nell’undicesimo gioco poi accade l’impensabile: l’azzurro, che nei primi cinque turni al servizio aveva ceduto tre punti in tutto, si fa trascinare ai vantaggi da 40-15 e subisce il break. Garanganga nel game successivo chiude la partita al terzo set point sul 7-5.

Nella seconda frazione ecco la reazione dell’azzurro: nel quarto game Fabbiano si procura tre break point consecutivi e sfrutta il secondo, salendo 3-1. Nel gioco seguente l’azzurro sul 30-40 cancella la palla per il controbreak e si salva, involandosi verso la conquista del set, che arriva nell’ottavo game, quando trova il secondo break, chiudendo alla prima occasione.

Nella partita decisiva le occasioni fioccano da una parte e dall’altra: l’azzurro si procura tre palle break nel quarto gioco e due nel sesto, ma in entrambi i casi non riesce a trovare l’allungo, poi è costretto a vivere un nono gioco di passione, ritrovandosi sotto 0-40. Il tennista italiano però è bravo a salvarsi e portarsi sul 5-4. Quando tutto sembra indicare l’epilogo al tie break, nel dodicesimo gioco, Garanganga, sotto 5-6, si porta 40-15, ma Fabbiano infila quattro punti consecutivi e al primo match point porta a casa l’incontro.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: proma1 Shutterstock

robertosantangelo@oasport.it