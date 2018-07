Tennis, Andy Murray: “Contento di aver vinto questo incontro a Washington ma non soddisfatto del mio gioco”

Buona la prima per Andy Murray nel torneo di Washington. L’ex numero 1 del mondo festeggia con grande trasporto emotivo il successo del primo turno del torneo americano contro lo statunitense Mackenzie McDonald, entrato a far parte da poco dei migliori 100 al mondo, con il punteggio di 3-6 6-4 7-5, soffrendo tantissimo ma riuscendo a piegare il padrone di casa in un lungo ed estenuante braccio di ferro.

E così il vincitore di tre Slam in carriera, precipitato in classifica al numero 832 al mondo per via dei suoi problemi fisici che lo hanno costretto a dare forfait a Wimbledon 2018 (Major vinto due volte dallo scozzese), prova a guardare il bicchiere mezzo pieno senza farsi però troppe illusioni sulla sua condizione: “E’ una gran cosa esserne venuto a capo di questa partita. Per come ho preparato la partita e come l’ho affrontata, però, non posso essere troppo felice. Devo certamente giocare un tennis migliore”, ha ammesso Andy (fonte Gazzetta dello Sport).













Foto: Yuya Chiu / Shutterstock.com