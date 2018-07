Tennis, ATP Kitzbühel 2018: Matteo Berrettini vince in rimonta contro Gilles Simon e conquista gli ottavi di finale

Prosegue la cavalcata vincente di Matteo Berrettini. Il giovane tennista italiano, reduce dal primo successo di un torneo nel circuito ATP, si è imposto contro il francese Gilles Simon (numero 40 del mondo) con il punteggio di 1-6 6-3 6-4 in 1 ora e 57 minuti di partita nel primo turno dell’ATP di Kitzbühel (Austria). Una vittoria in rimonta per il giocatore romano, quella sulla terra battuta austriaca, che così si toglie la soddisfazione di vendicare la sconfitta subita contro Simon a Wimbledon e nello stesso tempo di accedere agli ottavi di finale dove affronterà il moldavo Radu Albot (n.98 del ranking).

Nel primo set Berrettini fa fatica a trovare il ritmo giusto contro Simon. Il francese, grazie al suo tennis regolare molto solido, non consente all’azzurro di esprimere le proprie potenzialità al 100% e lo score nei primi quatto game è impietoso: 4-0 in favore del transalpino. Forte di un’ottima percentuale di punti vinti con la prima di servizio (76%) il tennista d’Oltralpe non concede nulla al nostro portacolori, chiudendo la pratica sul 6-1 in meno di 30′.

Nel secondo set il romano però non ci sta e migliorando sensibilmente la resa in battuta (84% dei punti ottenuti con la prima) inizia a macinare il proprio tennis aggressivo, trovando la giusta profondità con il dritto e non consentendo all’avversario di irretirlo con lo scambio prolungato. Dopo aver annullato due palle break nel primo gioco, Matteo cambia marcia, strappando finalmente il servizio a Simon e volando 3-0. Il servizio gli dà una mano anche nel quinto game quando deve fronteggiare una pericolosa palla break, brillantemente annullata. Avanti 5-2, l’azzurro non sfrutta un set point nel turno in battuta del numero 40 del mondo ma poi conclude sul 6-3, sempre con colpi di rara potenza.

Nel terzo set Berrettini dimostra carattere. Sotto di un break (0-2), il 22enne di Roma trova ancora una volta le energie per reagire alle avversità e ribaltare a sorpresa una situazione che sembrava persa. Infliggendo a Simon una serie di 4 giochi a 0, l’italiano conduce le danze senza dare chance all’avversario di recuperare lo svantaggio. Sul 6-4 la sfida si chiude ed il ragazzo del Bel Paese può esultare.













Foto: livephotosport / Claudio Bosco