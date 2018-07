Tennis, ATP Gstaad: Matteo Berrettini-Roberto Bautista Agut. Programma, orario e tv della finale

Continua il momento d’oro del tennis italiano al maschile: dopo la doppia vittoria della scorsa settimana di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, oggi potrebbe essere la volta di Matteo Berrettini. L’azzurro per la prima volta in carriera è giunto in finale in un torneo ATP ed ora sulla terra battuta di Gstaad, in Svizzera, cerca il bersaglio grosso.

L’italiano sarà opposto, a partire dalle ore 11.30, all’iberico Roberto Bautista Agut, numero due del seeding e 17 al mondo, mentre al momento Berrettini, che ad inizio settimana era numero 84, da lunedì ritoccherà il proprio best ranking, salendo al numero 67 in caso di sconfitta, e proiettandosi addirittura al 54° posto mondiale in caso di vittoria.

La sfida tra il classe 1996 e lo spagnolo inizierà alle ore 11.30, e sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, mentre in streaming sarà possibile seguirla su supertennis.tv. Non è finita qui: Matteo Berrettini, in coppia con Daniele Bracciali, è in finale anche in doppio, e sarà opposto, al termine del singolare, all’ucraino Denys Molchanov ed allo slovacco Igor Zelenay. In questo caso non vi sarà copertura televisiva dell’incontro.

Di seguito il programma completo della finale di singolare

ATP Gstaad

Domenica 29 luglio, ore 11.30

Matteo Berrettini (Ita) – Roberto Bautista Agut (Esp,2)

diretta tv su Supertennis

diretta streaming su suoertennis.tv













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook Matteo Berrettini

roberto.santangelo@oasport.it