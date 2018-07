Tennis, ATP Gstaad 2018: Matteo Berrettini fa doppietta. Trionfo in doppio con Daniele Bracciali

Matteo Berrettini concede il bis nel torneo ATP di Gstaad. Dopo la vittoria in singolare (prima della carriera), il tennista romano si ripete anche in doppio in coppia con Daniele Bracciali. Il duo azzurro ha sconfitto per 7-6 7-6 l’ucraino Denis Molchanov e lo slovacco Igor Zelenay in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Questo è il primo successo in carriera in doppio per Berrettini, mentre per Bracciali si tratta della sesta affermazione nel circuito maggiore.

Nel primo set i due azzurri difendono due palle break nel terzo game e poi in quello successivo riescono a strappare il servizio ai loro avversari. Molchanov/Zelanay, però, sono riusciti subito ad ottenere il controbreak, pareggiando immediatamente i conti. La coppia italiana ha avuto due set point nel decimo game, ma non sono stati sfruttati, finendo così al tiebreak, che viene dominato 7-2 da Berrettini/Bracciali.

Un secondo set vissuto sul filo dell’equilibrio con i due italiani che riescono ad annullare tre pericolose palle break consecutive nell’ottavo gioco. Nessuno perde il servizio e si va ancora al tiebreak, con i due azzurri che si portano avanti sul 5-2, poi sul 6-3 e al terzo match point la coppia italiana chiude i conti.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Claudio Bosco / Livephotosport.it