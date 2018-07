Tennis, ATP Bastad 2018: nuovo capolavoro di Simone Bolelli! Eliminata la testa di serie numero uno Diego Schwartzman

Simone Bolelli si qualifica per i quarti del torneo ATP 250 di Bastad: sulla terra battuta outdoor svedese, il qualificato azzurro si impone sul numero uno del seeding e dodici al mondo, l’argentino Diego Sebastian Schwartzman, con lo score di 7-6 (8) 6-3 in un’ora e 56 minuti di gioco ed ora affronterà il lucky loser elvetico Henri Laaksonen.

Nel primo set l’argentino trova il break già nel secondo game alla prima opportunità concessa da Bolelli, andando rapidamente sul 3-0 non pesante. Il sudamericano controlla agevolmente fino al 5-2 anche se nel settimo game è costretto ai vantaggio. L’azzurro resta aggrappato al match e nel nono gioco trova il controbreak, portandosi 0-40 e sfruttando la terza occasione. Agganciato l’avversario sul 5-5, l’italiano trova il sorpasso grazie ad un nuovo break nell’undicesimo gioco e va a servire per il set, ma Schwartzman trova l’immediato controbreak e rimanda tutto al tie break, che diviene l’immagine del set. L’argentino scappa 3-0 con due minibreak, poi Bolelli, sotto 3-5 infila tre punti e sale a set point, ma la risposta va fuori. Sul 6-6 inizia una lotta punto a punto, con il sudamericano che va avanti prima 7-6 e poi sull’8-7 ha il set point sul proprio servizio. Bolelli però vince entrambi i punti in risposta e poi chiude col servizio per 10-8 dopo un’ora e otto minuti di gioco.

Il secondo parziale parte sulla falsariga del primo, con Bolelli sunito in difficoltà, costretto ad annullare tre break point consecutivi in apertura. L’appuntamento con l’allungo per Schwartzmann è solo rinviato e si concretizza nel terzo game. Stavolta la reazione del tennista italiano è immediata e si concretizza con l’immediato controbreak. Sulle ali dell’entusiasmo, l’emiliano trova l’allungo nel sesto gioco, portandosi 4-2 e servizio. Nei due turni successivi alla battuta Bolelli rintuzza gli attacchi dell’argentino, non concede palle break e chiude 6-3 in 48 minuti.













Foto: Yuya Chiu-Shutterstock

