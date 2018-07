Tennis, ATP Bastad 2018: Fabio Fognini supera in rimonta Mikael Ymer e vola ai quarti di finale

Debutto vincente per Fabio Fognini nel torneo ATP 250 di Bastad. L’azzurro ha iniziato il suo cammino, oggi, direttamente al secondo turno, battendo lo svedese Mikael Ymer in rimonta, 1-6 6-4 6-2. Un successo soddisfacente, perché dopo la parentesi di Wimbledon si trattava del primo match del ligure al ritorno sulla terra. Qualcosa di troppo ha ovviamente rischiato Fabio, che alla lunga ha trovato il gioco e le sensazioni solite, staccando il pass per i quarti dove si troverà di fronte l’argentino Federico Delbonis.

Il match era infatti cominciato in salita per Fognini, discontinuo al servizio e piuttosto falloso. Al contrario del suo avversario, che ha cominciato in maniera aggressiva. Ymer ha approfittato dei regali dell’azzurro, prendendosi due break, nel secondo e sesto gioco, e chiudendo facilmente per 6-1. Fabio ha rischiato di capitolare nel terzo game del secondo set, quando ha concesso una palla break che è riuscito ad annullare prima di essere lui a strappare la battuta allo svedese.

Il numero di vincenti di Fognini è sensibilmente cresciuto, volato sul 3-1 con una progressione di 7 punti consecutivi. Fatto il break, però, è arrivata immediata la risposta di Ymer (3-3), che proprio sul più bello si è dovuto arrendere alla maggiore esperienza del suo rivale. Fognini, infatti, dopo aver rischiato grosso nel nove game, interminabile, con sette parità e una palla break affrontata, ha tenuto la battuta e fatto il break decisivo nel gioco successivo.

Mentre Fabio è cresciuto nel terzo set, Ymer è calato, soprattutto fisicamente. Lo svedese, dopo un medical timeout, ha ceduto, con Fognini cinico a prendersi il break a zero nel sesto game, confermandolo e ribadendolo nell’ultimo gioco, per un parziale di 12 punti a 3 negli ultimi tre game disputati. Buon esordio, dunque, in 2 ore e 7 di gioco.













Foto: Alessio Marini