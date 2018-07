Tennis, ATP Bastad 2018: Fabio Fognini in semifinale! Federico Delbonis si arrende in due set

Solido, preciso e concentrato. Fabio Fognini fa strada a Bastad e stacca il pass per le semifinali battendo Federico Delbonis in due set 6-4 6-3. Un punteggio che tutto sommato può anche star stretto al giocatore azzurro, che ha messo in mostra un tennis convincente, in controllo per tutto il match. Solo dei piccoli passaggi a vuoto di Fabio, infatti, hanno consentito di prolungare una partita che, a dispetto di quanto dicono i precedenti (l’ultima sfida era stata vinta dall’argentino in Coppa Davis), stavolta non ha avuto storia.

Fognini è stato perfetto tatticamente, facendo muovere il suo avversario e impedendogli di prendere ritmo negli scambi. Il break è arrivato subito nel primo game, con Fabio che nel turno successivo ha annullato tre palle del controbreak. L’azzurro è arrivato a servire sul 5-2, prima di perdere la battuta. Solo un passaggio a vuoto, però, perché la chiusura è arrivata, puntuale, nel decimo game.

Copione che si è ripetuto nel secondo set, quando anche in questo caso il ligure ha rotto l’equilibrio nel primo game per poi volare sul 4-1 con doppio break. Anche stavolta, però, Delbonis è stato in grado di recuperare uno dei due turni di servizio, più per demerito di Fognini che per meriti propri. A Fabio, infatti, è bastato riprendere il suo tennis e rialzare l’intensità per prendersi un altro break, decisivo per il 6-4 6-3 che lo proietta in semifinale, dove ad attenderà c’è lo spagnolo Fernando Verdasco.













Foto: Alessio Marini